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Игорь Худобяк
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Томь
3 : 2
Ростов
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Томь
3
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
19:15
Ростов
2 : 0
Локомотив
11.05.2014
11 мая 2014
вс
19:15
был в запасе
Ростов
2
Локомотив
0
был в запасе
2.05.2014
2 мая 2014
пт
18:00
Ростов
2 : 3
Динамо
2.05.2014
2 мая 2014
пт
18:00
был в запасе
Ростов
2
Динамо
3
был в запасе
6.04.2014
6 апр. 2014
вс
17:30
Краснодар
0 : 2
Ростов
6.04.2014
6 апр. 2014
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Краснодар
0
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
30.03.2014
30 марта 2014
вс
17:00
Рубин
1 : 2
Ростов
30.03.2014
30 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
21.03.2014
21 марта 2014
пт
18:00
Ростов
3 : 3
Амкар
21.03.2014
21 марта 2014
пт
18:00
был в запасе
Ростов
3
Амкар
3
был в запасе
15.03.2014
15 марта 2014
сб
12:30
Крылья Советов
0 : 2
Ростов
15.03.2014
15 марта 2014
сб
12:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Ростов
2
был в запасе
10.03.2014
10 марта 2014
пн
18:00
Ростов
0 : 0
Кубань
10.03.2014
10 марта 2014
пн
18:00
был в запасе
Ростов
0
Кубань
0
был в запасе
8.12.2013
8 дек. 2013
вс
12:30
Ростов
0 : 1
Спартак
8.12.2013
8 дек. 2013
вс
12:30
был в запасе
Ростов
0
Спартак
1
был в запасе
2.12.2013
2 дек. 2013
пн
16:00
Ростов
0 : 0
ЦСКА
2.12.2013
2 дек. 2013
пн
16:00
был в запасе
Ростов
0
ЦСКА
0
был в запасе
22.11.2013
22 нояб. 2013
пт
18:00
Зенит
0 : 2
Ростов
22.11.2013
22 нояб. 2013
пт
18:00
минуты: 89' - 90'
Зенит
0
Ростов
2
минуты: 89' - 90'
8.11.2013
8 нояб. 2013
пт
16:00
Урал
1 : 4
Ростов
8.11.2013
8 нояб. 2013
пт
16:00
минуты: 65' - 90'
Урал
1
Ростов
4
минуты: 65' - 90'
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
14:45
Ростов
0 : 0
Рубин
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
14:45
был в запасе
Ростов
0
Рубин
0
был в запасе
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
18:30
Спартак
2 : 0
Ростов
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
18:30
был в запасе
Спартак
2
Ростов
0
был в запасе
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
14:45
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
14:45
был в запасе
Ростов
1
Крылья Советов
2
был в запасе
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
19:15
Кубань
2 : 2
Ростов
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
19:15
был в запасе
Кубань
2
Ростов
2
был в запасе
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
19:30
Ростов
1 : 1
Урал
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
19:30
был в запасе
Ростов
1
Урал
1
был в запасе
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
16:00
Амкар
1 : 0
Ростов
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
16:00
был в запасе
Амкар
1
Ростов
0
был в запасе
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
19:30
Ростов
0 : 4
Зенит
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
19:30
минуты: 1' - 86'
Ростов
0
Зенит
4
минуты: 1' - 86'
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
12:30
ЦСКА
1 : 0
Ростов
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
12:30
минуты: 65' - 90'
ЦСКА
1
Ростов
0
минуты: 65' - 90'
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