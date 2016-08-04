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Матч-центр
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Владимир Корытько
№10
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
4.08.2016
4 авг. 2016
чт
20:45
Динамо
0 : 2
Войводина
4.08.2016
4 авг. 2016
чт
20:45
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Войводина
2
минуты: 1' - 90'
28.07.2016
28 июля 2016
чт
21:00
Войводина
1 : 1
Динамо
28.07.2016
28 июля 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Войводина
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
21.07.2016
21 июля 2016
чт
21:45
Сент Патрикс
0 : 1
Динамо
21.07.2016
21 июля 2016
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Сент Патрикс
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
14.07.2016
14 июля 2016
чт
18:30
Динамо
1 : 1
Сент Патрикс
25'
25'
25'
14.07.2016
14 июля 2016
чт
18:30
25'
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Сент Патрикс
1
минуты: 1' - 90'