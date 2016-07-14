Матч завершен
Динамо
Минск
Корытько 25
1:1
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Сент Патрикс
Дублин
Стекеленбург 54
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
14 июля 2016, 18:30 МСК
14.07.2016, 18:30 МСК
четверг
Составы
Динамо
мин
-
Ари
Ари
90
35
Игнатович
Сергей Игнатович
90
10
Корытько
Владимир Корытько
25'
25'
90
8
Рассадкин
Глеб Рассадкин
90
Сент Патрикс
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
54'
54'
90