Сент Патрикс

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Пит Мэхон
П. Мэхон
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Результаты
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:00
Норрчепинг
2 : 1
Сент Патрикс
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:00
1 раунд
Норрчепинг
2
Сент Патрикс
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:45
Сент Патрикс
0 : 2
Норрчепинг
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:45
1 раунд
Сент Патрикс
0
Норрчепинг
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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