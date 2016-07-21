Матч завершен
Сент Патрикс
Дублин
0:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Динамо
Минск
Рассадкин 18
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
21 июля 2016, 21:45 МСК
21.07.2016, 21:45 МСК
четверг
Составы
Сент Патрикс
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
Динамо
мин
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Киман
Лоран Киман
90
35
Игнатович
Сергей Игнатович
90
-
Хомутов
Владислав Хомутов
90
10
Корытько
Владимир Корытько
90
8
Рассадкин
Глеб Рассадкин
18'
18'
90