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Фатон Тоски
№32
Полузащитник
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Команда
Бохум
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
23.05.2009
23 мая 2009
сб
16:30
Айнтрахт
2 : 3
Гамбург
23.05.2009
23 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Айнтрахт
2
Гамбург
3
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
Бохум
2 : 0
Айнтрахт
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Бохум
2
Айнтрахт
0
был в запасе
13.05.2009
13 мая 2009
ср
21:00
Айнтрахт
0 : 5
Вердер
13.05.2009
13 мая 2009
ср
21:00
был в запасе
Айнтрахт
0
Вердер
5
был в запасе
9.05.2009
9 мая 2009
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 1
Айнтрахт
9.05.2009
9 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Айнтрахт
1
был в запасе
2.05.2009
2 мая 2009
сб
16:30
Айнтрахт
0 : 2
Боруссия
2.05.2009
2 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Айнтрахт
0
Боруссия
2
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
Гамбург
1 : 0
Айнтрахт
77'
77'
77'
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
был в запасе
Гамбург
1
Айнтрахт
0
был в запасе
6.12.2008
6 дек. 2008
сб
17:30
Айнтрахт
4 : 0
Бохум
6.12.2008
6 дек. 2008
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
4
Бохум
0
был в запасе
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
17:30
Вердер
5 : 0
Айнтрахт
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
5
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90'
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
Айнтрахт
4 : 0
Ганновер-96
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
минуты: 74' - 90'
Айнтрахт
4
Ганновер-96
0
минуты: 74' - 90'