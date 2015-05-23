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Лента
Матч-центр
Моя команда
Торбен Маркс
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
Боруссия
1 : 3
Аугсбург
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
1
Аугсбург
3
был в запасе
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:30
Вольфсбург
1 : 0
Боруссия
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Боруссия
0
был в запасе
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
17:30
Боруссия
1 : 3
Айнтрахт
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
1
Айнтрахт
3
был в запасе