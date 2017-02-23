Даниэль Никулаэ
№21
Нападающий
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
Генк
1 : 0
Астра
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 70'
Генк
1
Астра
0
минуты: 1' - 70'
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
Астра
2 : 2
Генк
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 64'
Астра
2
Генк
2
минуты: 1' - 64'