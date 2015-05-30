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Валентин Филатов
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
2012/2013
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
Тосно
0 : 2
Оренбург
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
0
Оренбург
2
минуты: 1' - 90'
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:00
Тосно
1 : 0
Волга
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:00
был в запасе
Тосно
1
Волга
0
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
Балтика
0 : 2
Тосно
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
был в запасе
Балтика
0
Тосно
2
был в запасе
3.05.2015
3 мая 2015
вс
16:00
Тосно
1 : 0
Анжи
3.05.2015
3 мая 2015
вс
16:00
минуты: 90' - 90'
Тосно
1
Анжи
0
минуты: 90' - 90'
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
16:00
Шинник
2 : 0
Тосно
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
16:00
был в запасе
Шинник
2
Тосно
0
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Тосно
2 : 0
Сибирь
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Тосно
2
Сибирь
0
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:00
Тюмень
2 : 1
Тосно
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:00
был в запасе
Тюмень
2
Тосно
1
был в запасе
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
9:00
Сахалин
0 : 3
Тосно
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
9:00
был в запасе
Сахалин
0
Тосно
3
был в запасе
29.03.2015
29 марта 2015
вс
15:00
Тосно
0 : 1
Томь
29.03.2015
29 марта 2015
вс
15:00
был в запасе
Тосно
0
Томь
1
был в запасе
21.11.2014
21 нояб. 2014
пт
18:00
Тосно
2 : 1
Луч
24'
24'
24'
21.11.2014
21 нояб. 2014
пт
18:00
24'
минуты: 1' - 90'
Тосно
2
Луч
1
минуты: 1' - 90'
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:30
Крылья Советов
0 : 2
Тосно
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Тосно
2
минуты: 1' - 90'
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
Тосно
3 : 1
Енисей
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
3
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
13:00
Сочи
1 : 3
Тосно
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Тосно
3
минуты: 1' - 90'
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
14:00
Тосно
2 : 4
Волгарь
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 75'
Тосно
2
Волгарь
4
минуты: 1' - 75'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
16:00
Анжи
1 : 0
Тосно
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
16:00
был в запасе
Анжи
1
Тосно
0
был в запасе
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
14:00
Тосно
0 : 0
Шинник
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
14:00
был в запасе
Тосно
0
Шинник
0
был в запасе
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
15:00
Сибирь
2 : 1
Тосно
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Тосно
1
минуты: 1' - 90'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
15:00
Тосно
1 : 0
Сахалин
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
15:00
был в запасе
Тосно
1
Сахалин
0
был в запасе
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
15:00
Томь
2 : 2
Тосно
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
15:00
минуты: 90' - 90'
Томь
2
Тосно
2
минуты: 90' - 90'