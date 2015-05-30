Валентин Филатов
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
Тосно
0 : 2
Оренбург
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
0
Оренбург
2
минуты: 1' - 90'
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:00
Тосно
1 : 0
Волга
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:00
был в запасе
Тосно
1
Волга
0
был в запасе
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:00
Балтика
0 : 2
Тосно
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:00
был в запасе
Балтика
0
Тосно
2
был в запасе
3.05.2015 3 мая 2015 вс 16:00
Тосно
1 : 0
Анжи
3.05.2015 3 мая 2015 вс 16:00
минуты: 90' - 90'
Тосно
1
Анжи
0
минуты: 90' - 90'
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 16:00
Шинник
2 : 0
Тосно
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 16:00
был в запасе
Шинник
2
Тосно
0
был в запасе
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
Тосно
2 : 0
Сибирь
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Тосно
2
Сибирь
0
был в запасе
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:00
Тюмень
2 : 1
Тосно
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:00
был в запасе
Тюмень
2
Тосно
1
был в запасе
5.04.2015 5 апр. 2015 вс 9:00
Сахалин
0 : 3
Тосно
5.04.2015 5 апр. 2015 вс 9:00
был в запасе
Сахалин
0
Тосно
3
был в запасе
29.03.2015 29 марта 2015 вс 15:00
Тосно
0 : 1
Томь
29.03.2015 29 марта 2015 вс 15:00
был в запасе
Тосно
0
Томь
1
был в запасе
21.11.2014 21 нояб. 2014 пт 18:00
Тосно
2 : 1
Луч
24'
24'
24'
21.11.2014 21 нояб. 2014 пт 18:00
24'
минуты: 1' - 90'
Тосно
2
Луч
1
минуты: 1' - 90'
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 17:30
Крылья Советов
0 : 2
Тосно
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 17:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Тосно
2
минуты: 1' - 90'
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 16:00
Тосно
3 : 1
Енисей
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
3
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2014 9 нояб. 2014 вс 13:00
Сочи
1 : 3
Тосно
9.11.2014 9 нояб. 2014 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Тосно
3
минуты: 1' - 90'
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 14:00
Тосно
2 : 4
Волгарь
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 75'
Тосно
2
Волгарь
4
минуты: 1' - 75'
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 16:00
Анжи
1 : 0
Тосно
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 16:00
был в запасе
Анжи
1
Тосно
0
был в запасе
5.10.2014 5 окт. 2014 вс 14:00
Тосно
0 : 0
Шинник
5.10.2014 5 окт. 2014 вс 14:00
был в запасе
Тосно
0
Шинник
0
был в запасе
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 15:00
Сибирь
2 : 1
Тосно
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Тосно
1
минуты: 1' - 90'
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 15:00
Тосно
1 : 0
Сахалин
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 15:00
был в запасе
Тосно
1
Сахалин
0
был в запасе
7.09.2014 7 сент. 2014 вс 15:00
Томь
2 : 2
Тосно
7.09.2014 7 сент. 2014 вс 15:00
минуты: 90' - 90'
Томь
2
Тосно
2
минуты: 90' - 90'