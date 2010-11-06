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Дмитрий Санников
№30
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
Салют
0 : 1
Луч
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 80' - 90'
Салют
0
Луч
1
минуты: 80' - 90'
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
14:00
Салют
2 : 4
СКА-Хабаровск
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
14:00
был в запасе
Салют
2
СКА-Хабаровск
4
был в запасе
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
17:00
Авангард
2 : 0
Салют
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
17:00
был в запасе
Авангард
2
Салют
0
был в запасе
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
Волгарь
2 : 0
Салют
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
минуты: 60' - 90'
Волгарь
2
Салют
0
минуты: 60' - 90'
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
17:30
Салют
1 : 1
Мордовия
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
17:30
минуты: 85' - 90'
Салют
1
Мордовия
1
минуты: 85' - 90'
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
17:30
Салют
4 : 2
Динамо
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Салют
4
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:30
Салют
0 : 0
Шинник
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 52'
Салют
0
Шинник
0
минуты: 1' - 52'
3.09.2010
3 сент. 2010
пт
17:30
Сочи
2 : 0
Салют
3.09.2010
3 сент. 2010
пт
17:30
минуты: 1' - 50'
Сочи
2
Салют
0
минуты: 1' - 50'
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Салют
1 : 1
Урал
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Урал
1
минуты: 1' - 90'
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
18:00
Волга
1 : 0
Салют
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
18:00
минуты: 46' - 90'
Волга
1
Салют
0
минуты: 46' - 90'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
17:00
КАМАЗ
2 : 1
Салют
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
17:00
минуты: 1' - 59'
КАМАЗ
2
Салют
1
минуты: 1' - 59'
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:00
Салют
1 : 2
Кубань
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:00
минуты: 1' - 60'
Салют
1
Кубань
2
минуты: 1' - 60'
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
Салют
1 : 2
Химки
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 60'
Салют
1
Химки
2
минуты: 1' - 60'
9.07.2010
9 июля 2010
пт
19:00
Кубань
6 : 1
Волгарь
9.07.2010
9 июля 2010
пт
19:00
минуты: 59' - 90'
Кубань
6
Волгарь
1
минуты: 59' - 90'
6.07.2010
6 июля 2010
вт
18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
6.07.2010
6 июля 2010
вт
18:00
минуты: 64' - 90'
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 64' - 90'
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
Волгарь
2 : 1
Луч
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
минуты: 73' - 90'
Волгарь
2
Луч
1
минуты: 73' - 90'
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
Волгарь
1 : 0
СКА-Хабаровск
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
минуты: 52' - 90'
Волгарь
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 52' - 90'
15.06.2010
15 июня 2010
вт
17:30
Авангард
1 : 0
Волгарь
15.06.2010
15 июня 2010
вт
17:30
минуты: 67' - 90'
Авангард
1
Волгарь
0
минуты: 67' - 90'
12.06.2010
12 июня 2010
сб
18:00
Салют
1 : 2
Волгарь
12.06.2010
12 июня 2010
сб
18:00
минуты: 46' - 90'
Салют
1
Волгарь
2
минуты: 46' - 90'
1.06.2010
1 июня 2010
вт
18:00
Волгарь
0 : 0
Ротор
1.06.2010
1 июня 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 62'
Волгарь
0
Ротор
0
минуты: 1' - 62'
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