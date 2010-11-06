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Жан Були
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
Салют
0 : 1
Луч
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 79' - 90'
Салют
0
Луч
1
минуты: 79' - 90'
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
18:00
Авангард
1 : 2
Луч
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
18:00
был в запасе
Авангард
1
Луч
2
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
8:00
Луч
1 : 1
Ротор
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
8:00
минуты: 78' - 90'
Луч
1
Ротор
1
минуты: 78' - 90'
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:30
Динамо
1 : 1
Луч
36'
36'
36'
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:30
минуты: 1' - 80'
Динамо
1
Луч
1
минуты: 1' - 80'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
16:00
Шинник
3 : 2
Луч
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
16:00
был в запасе
Шинник
3
Луч
2
был в запасе
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
11:00
Луч
0 : 1
КАМАЗ
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
11:00
был в запасе
Луч
0
КАМАЗ
1
был в запасе
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
18:30
Химки
1 : 1
Луч
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
18:30
минуты: 85' - 90'
Химки
1
Луч
1
минуты: 85' - 90'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:30
Кубань
3 : 0
Луч
77'
77'
77'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:30
минуты: 67' - 90'
Кубань
3
Луч
0
минуты: 67' - 90'
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
11:00
Луч
0 : 0
СКА-Хабаровск
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
11:00
был в запасе
Луч
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
9.07.2010
9 июля 2010
пт
11:00
Луч
2 : 0
Салют
9.07.2010
9 июля 2010
пт
11:00
минуты: 1' - 89'
Луч
2
Салют
0
минуты: 1' - 89'
6.07.2010
6 июля 2010
вт
11:00
Луч
4 : 3
Авангард
6.07.2010
6 июля 2010
вт
11:00
минуты: 1' - 89'
Луч
4
Авангард
3
минуты: 1' - 89'
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
Волгарь
2 : 1
Луч
71'
71'
71'
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
минуты: 65' - 90'
Волгарь
2
Луч
1
минуты: 65' - 90'
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
Ротор
2 : 2
Луч
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
был в запасе
Ротор
2
Луч
2
был в запасе
15.06.2010
15 июня 2010
вт
11:00
Луч
2 : 0
Мордовия
15.06.2010
15 июня 2010
вт
11:00
был в запасе
Луч
2
Мордовия
0
был в запасе
21.05.2010
21 мая 2010
пт
11:00
Луч
0 : 3
Динамо
21.05.2010
21 мая 2010
пт
11:00
минуты: 1' - 46'
Луч
0
Динамо
3
минуты: 1' - 46'
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:00
Балтика
1 : 0
Луч
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:00
минуты: 1' - 67'
Балтика
1
Луч
0
минуты: 1' - 67'
10.05.2010
10 мая 2010
пн
15:00
Сочи
1 : 2
Луч
10.05.2010
10 мая 2010
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Луч
2
минуты: 1' - 90'
2.05.2010
2 мая 2010
вс
8:00
Луч
1 : 0
Урал
2.05.2010
2 мая 2010
вс
8:00
минуты: 1' - 76'
Луч
1
Урал
0
минуты: 1' - 76'
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:00
КАМАЗ
1 : 0
Луч
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
1
Луч
0
минуты: 1' - 90'
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
17:00
Волга
2 : 2
Луч
35'
35'
35'
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
17:00
35'
минуты: 1' - 46'
Волга
2
Луч
2
минуты: 1' - 46'
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