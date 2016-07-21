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Лента
Матч-центр
Моя команда
Анатолий Тимощук
№44
Полузащитник
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Команда
Кайрат
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
германия. кубок
германия. бундеслига
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2016/2017
21.07.2016
21 июля 2016
чт
20:00
Маккаби
2 : 1
Кайрат
21.07.2016
21 июля 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Маккаби
2
Кайрат
1
минуты: 1' - 90'