Анатолий Тимощук
№44
Полузащитник
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Команда
Кайрат
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.07.2016 21 июля 2016 чт 20:00
Маккаби
2 : 1
Кайрат
21.07.2016 21 июля 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Маккаби
2
Кайрат
1
минуты: 1' - 90'