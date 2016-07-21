Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Альберман 86
2:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Кайрат
Алматы
Гоу 64
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
21 июля 2016, 20:00 МСК
21.07.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
Маккаби
мин
95
Райкович
Предраг Райкович
90
-
Бенаюн
Йосси Бенаюн
90
18
Тиби
Эйтан Тиби
90
6
Альберман
Гал Альберман
86'
86'
90
40
Игьебор
Носа Игьебор
90
22
Рикан
Ави Рикан
90
15
Мича
Дор Мича
90
42
Перец
Дор Перец
90
70
Са
Орланду Са
90
26
Бен-Хаим II
Таль Бен-Хаим II
90
Запасные
55
Охайон
Хавив Охайон
21
Филипенко
Егор Филипенко
23
Голаса
Эйял Голаса
10
Ицхаки
Барак Ицхаки
9
Бен-Басат
Эден Бен-Басат
Кайрат
мин
1
Плотников
Владимир Плотников
90
28
Аршавин
Андрей Аршавин
90
44
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
8
Бакаев
Михаил Бакаев
90
30
Асеведо
Герсон Асеведо
45
10
Исаэль
Исаэль
90
11
Гоу
Жерар Гоу
64'
64'
90
19
Лунин
Станислав Лунин
90
Запасные
7
Куат
Исламбек Куат
13
Куантаев
Эрмек Куантаев
17
Дарабаев
Аслан Дарабаев