Матч завершен
Чукарички
Чукарички
Тимощук 49
Тимощук 68
3:0
прошлый матч 3 : 3
Матч завершен
Ордабасы
Шымкент
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
30 июня 2016, 21:30 МСК
30.06.2016, 21:30 МСК
четверг
Составы
Чукарички
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
68'
49'
68'
49'
90
-
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
Ордабасы
мин
-
Абдулин
Ренат Абдулин
90
-
Толебек
Мардан Толебек
90