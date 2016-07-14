Матч завершен
Фехервар
Секешфехервар
2:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Чукарички
Чукарички
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
14 июля 2016, 21:30 МСК
14.07.2016, 21:30 МСК
четверг
Составы
Фехервар
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Сулеймани
Миралем Сулеймани
90
18
Лэнг
Адам Лэнг
90
Запасные
23
Юхас
Роланд Юхас
Чукарички
мин
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
-
Шилз
Дин Шилз
90