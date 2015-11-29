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Павел Могилевский
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2015/2016
2013/2014
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
13:00
Енисей
2 : 0
Факел
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
13:00
был в запасе
Енисей
2
Факел
0
был в запасе
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
19:00
Факел
0 : 1
Волгарь
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
19:00
был в запасе
Факел
0
Волгарь
1
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
14:00
Шинник
1 : 2
Факел
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
14:00
был в запасе
Шинник
1
Факел
2
был в запасе
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
18:00
Факел
1 : 2
Оренбург
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
18:00
был в запасе
Факел
1
Оренбург
2
был в запасе
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
12:00
Томь
0 : 0
Факел
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
12:00
был в запасе
Томь
0
Факел
0
был в запасе
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
18:00
Факел
3 : 1
Арсенал
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
18:00
был в запасе
Факел
3
Арсенал
1
был в запасе
26.10.2015
26 окт. 2015
пн
19:00
Зенит-2
2 : 4
Факел
26.10.2015
26 окт. 2015
пн
19:00
был в запасе
Зенит-2
2
Факел
4
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
18:00
Факел
2 : 1
Сибирь
86'
86'
86'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
18:00
минуты: 55' - 90'
Факел
2
Сибирь
1
минуты: 55' - 90'
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
18:00
Волга
1 : 0
Факел
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Волга
1
Факел
0
минуты: 1' - 90'
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
19:00
Факел
1 : 0
Сокол
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Факел
1
Сокол
0
минуты: 1' - 90'
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
19:00
Факел
2 : 0
Луч
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Факел
2
Луч
0
минуты: 1' - 90'
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
17:00
Тюмень
1 : 2
Факел
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Факел
2
минуты: 1' - 90'
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
19:00
Факел
0 : 1
Енисей
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
20:00
Волгарь
2 : 1
Факел
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
Факел
1
минуты: 1' - 90'
27.07.2015
27 июля 2015
пн
19:00
Факел
3 : 1
Шинник
55'
55'
55'
27.07.2015
27 июля 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Факел
3
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
20.07.2015
20 июля 2015
пн
17:00
Оренбург
1 : 0
Факел
68'
68'
68'
20.07.2015
20 июля 2015
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Факел
0
минуты: 1' - 90'
15.07.2015
15 июля 2015
ср
19:00
Факел
1 : 3
Томь
15.07.2015
15 июля 2015
ср
19:00
был в запасе
Факел
1
Томь
3
был в запасе
11.07.2015
11 июля 2015
сб
14:00
Тосно
1 : 0
Факел
11.07.2015
11 июля 2015
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
1
Факел
0
минуты: 1' - 90'