Павел Могилевский
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 13:00
Енисей
2 : 0
Факел
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 13:00
был в запасе
Енисей
2
Факел
0
был в запасе
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 19:00
Факел
0 : 1
Волгарь
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 19:00
был в запасе
Факел
0
Волгарь
1
был в запасе
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 14:00
Шинник
1 : 2
Факел
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 14:00
был в запасе
Шинник
1
Факел
2
был в запасе
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 18:00
Факел
1 : 2
Оренбург
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 18:00
был в запасе
Факел
1
Оренбург
2
был в запасе
8.11.2015 8 нояб. 2015 вс 12:00
Томь
0 : 0
Факел
8.11.2015 8 нояб. 2015 вс 12:00
был в запасе
Томь
0
Факел
0
был в запасе
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 18:00
Факел
3 : 1
Арсенал
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 18:00
был в запасе
Факел
3
Арсенал
1
был в запасе
26.10.2015 26 окт. 2015 пн 19:00
Зенит-2
2 : 4
Факел
26.10.2015 26 окт. 2015 пн 19:00
был в запасе
Зенит-2
2
Факел
4
был в запасе
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 18:00
Факел
2 : 1
Сибирь
86'
86'
86'
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 18:00
минуты: 55' - 90'
Факел
2
Сибирь
1
минуты: 55' - 90'
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 18:00
Волга
1 : 0
Факел
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Волга
1
Факел
0
минуты: 1' - 90'
7.09.2015 7 сент. 2015 пн 19:00
Факел
1 : 0
Сокол
7.09.2015 7 сент. 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Факел
1
Сокол
0
минуты: 1' - 90'
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 19:00
Факел
2 : 0
Луч
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Факел
2
Луч
0
минуты: 1' - 90'
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 17:00
Тюмень
1 : 2
Факел
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Факел
2
минуты: 1' - 90'
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 19:00
Факел
0 : 1
Енисей
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
3.08.2015 3 авг. 2015 пн 20:00
Волгарь
2 : 1
Факел
3.08.2015 3 авг. 2015 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
Факел
1
минуты: 1' - 90'
27.07.2015 27 июля 2015 пн 19:00
Факел
3 : 1
Шинник
55'
55'
55'
27.07.2015 27 июля 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Факел
3
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
20.07.2015 20 июля 2015 пн 17:00
Оренбург
1 : 0
Факел
68'
68'
68'
20.07.2015 20 июля 2015 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Факел
0
минуты: 1' - 90'
15.07.2015 15 июля 2015 ср 19:00
Факел
1 : 3
Томь
15.07.2015 15 июля 2015 ср 19:00
был в запасе
Факел
1
Томь
3
был в запасе
11.07.2015 11 июля 2015 сб 14:00
Тосно
1 : 0
Факел
11.07.2015 11 июля 2015 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
1
Факел
0
минуты: 1' - 90'