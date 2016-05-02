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Георгий Джиоев
№23
Защитник
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2.05.2016
2 мая 2016
пн
17:00
Волга
3 : 2
Томь
2.05.2016
2 мая 2016
пн
17:00
был в запасе
Волга
3
Томь
2
был в запасе
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
16:00
Томь
2 : 1
Сокол
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
16:00
минуты: 88' - 90'
Томь
2
Сокол
1
минуты: 88' - 90'
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Томь
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
12:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Томь
0
был в запасе
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
16:00
Томь
0 : 2
Луч
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
16:00
был в запасе
Томь
0
Луч
2
был в запасе
7.04.2016
7 апр. 2016
чт
15:00
Тюмень
1 : 1
Томь
7.04.2016
7 апр. 2016
чт
15:00
был в запасе
Тюмень
1
Томь
1
был в запасе
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
13:00
Томь
2 : 1
Енисей
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
13:00
был в запасе
Томь
2
Енисей
1
был в запасе
27.03.2016
27 марта 2016
вс
18:00
Волгарь
1 : 1
Томь
27.03.2016
27 марта 2016
вс
18:00
был в запасе
Волгарь
1
Томь
1
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
12:00
Томь
1 : 1
Шинник
20.03.2016
20 марта 2016
вс
12:00
был в запасе
Томь
1
Шинник
1
был в запасе
12.03.2016
12 марта 2016
сб
17:00
Армавир
1 : 1
Томь
12.03.2016
12 марта 2016
сб
17:00
был в запасе
Армавир
1
Томь
1
был в запасе
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
16:00
Томь
3 : 2
Тосно
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Томь
3
Тосно
2
минуты: 1' - 90'
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
16:45
Томь
1 : 3
Арсенал
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
16:45
был в запасе
Томь
1
Арсенал
3
был в запасе
20.07.2015
20 июля 2015
пн
16:00
Томь
2 : 1
Байкал
20.07.2015
20 июля 2015
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Байкал
1
минуты: 1' - 90'
15.07.2015
15 июля 2015
ср
19:00
Факел
1 : 3
Томь
15.07.2015
15 июля 2015
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Факел
1
Томь
3
минуты: 1' - 90'
11.07.2015
11 июля 2015
сб
14:00
Томь
4 : 1
Спартак-2
90'
90'
90'
11.07.2015
11 июля 2015
сб
14:00
90'
минуты: 1' - 90'
Томь
4
Спартак-2
1
минуты: 1' - 90'