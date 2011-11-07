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Величе Шумуликоски
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Македония
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
12:00
Сибирь
2 : 1
Химки
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
12:00
был в запасе
Сибирь
2
Химки
1
был в запасе
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
15:00
Сибирь
1 : 2
Факел
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
15:00
минуты: 1' - 65'
Сибирь
1
Факел
2
минуты: 1' - 65'
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:30
Черноморец
1 : 1
Сибирь
36'
36'
36'
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:30
минуты: 1' - 85'
Черноморец
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 85'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
15:00
Сибирь
0 : 0
Урал
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Урал
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
14:00
Сибирь
1 : 0
Оренбург
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
14:00
минуты: 1' - 46'
Сибирь
1
Оренбург
0
минуты: 1' - 46'
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
17:30
Динамо
1 : 1
Сибирь
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
11:00
Луч
1 : 0
Сибирь
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
11:00
минуты: 1' - 74'
Луч
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 74'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
8:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
14:00
Сибирь
2 : 1
Торпедо
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
14:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
15:00
Сибирь
5 : 1
Волгарь
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
15:00
минуты: 1' - 58'
Сибирь
5
Волгарь
1
минуты: 1' - 58'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
19:00
Балтика
0 : 1
Сибирь
90'
90'
90'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
19:00
минуты: 90' - 90'
Балтика
0
Сибирь
1
минуты: 90' - 90'
11.07.2011
11 июля 2011
пн
15:00
Сибирь
0 : 1
Енисей
11.07.2011
11 июля 2011
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
Химки
1 : 3
Сибирь
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 85'
Химки
1
Сибирь
3
минуты: 1' - 85'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
Факел
0 : 3
Сибирь
18'
26'
18'
26'
18'
26'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
18'
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Сибирь
3
минуты: 1' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
15:00
Сибирь
0 : 0
Черноморец
14.06.2011
14 июня 2011
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
7.06.2011
7 июня 2011
вт
16:00
Урал
3 : 2
Сибирь
7.06.2011
7 июня 2011
вт
16:00
минуты: 1' - 90'
Урал
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
28.05.2011
28 мая 2011
сб
15:00
Сибирь
1 : 0
Шинник
48'
48'
48'
28.05.2011
28 мая 2011
сб
15:00
минуты: 1' - 68'
Сибирь
1
Шинник
0
минуты: 1' - 68'
25.05.2011
25 мая 2011
ср
15:00
Сибирь
4 : 1
Динамо
25.05.2011
25 мая 2011
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
4
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
18.05.2011
18 мая 2011
ср
15:00
Сибирь
2 : 2
СКА-Хабаровск
56'
56'
56'
18.05.2011
18 мая 2011
ср
15:00
минуты: 1' - 83'
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 83'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
15:00
Сибирь
2 : 2
Луч
15.05.2011
15 мая 2011
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Луч
2
минуты: 1' - 90'
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