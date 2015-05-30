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Павел Мочалин
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
был в запасе
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
Крылья Советов
1 : 0
СКА-Хабаровск
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Крылья Советов
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
16.05.2015
16 мая 2015
сб
6:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Енисей
16.05.2015
16 мая 2015
сб
6:00
минуты: 88' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Енисей
1
минуты: 88' - 90'
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:00
Сочи
1 : 2
СКА-Хабаровск
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:00
минуты: 46' - 65'
Сочи
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 46' - 65'
3.05.2015
3 мая 2015
вс
9:00
СКА-Хабаровск
1 : 3
Оренбург
3.05.2015
3 мая 2015
вс
9:00
минуты: 76' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Оренбург
3
минуты: 76' - 90'
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волга
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Волга
1
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
Балтика
1 : 1
СКА-Хабаровск
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
был в запасе
Балтика
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Сибирь
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Сибирь
0
был в запасе