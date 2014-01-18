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Лента
Матч-центр
Моя команда
Чу-Юн Пак
№30
Нападающий
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Команда
Гражданство
Южная Корея
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2013/2014
2011/2012
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
18:00
Арсенал
2 : 0
Фулхэм
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
18:00
был в запасе
Арсенал
2
Фулхэм
0
был в запасе
13.01.2014
13 янв. 2014
пн
22:59
Астон Вилла
1 : 2
Арсенал
13.01.2014
13 янв. 2014
пн
22:59
был в запасе
Астон Вилла
1
Арсенал
2
был в запасе