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Максим Рогов
№31
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2014/2015
2013/2014
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
Нижний Новгород
2 : 2
Сочи
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 46'
Нижний Новгород
2
Сочи
2
минуты: 1' - 46'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
Сочи
3 : 2
Луч
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
минуты: 36' - 90'
Сочи
3
Луч
2
минуты: 36' - 90'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
15:00
Кубань
0 : 1
Сочи
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
15:00
минуты: 87' - 90'
Кубань
0
Сочи
1
минуты: 87' - 90'
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
Ротор
0 : 0
Сочи
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
минуты: 82' - 90'
Ротор
0
Сочи
0
минуты: 82' - 90'
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
16:00
Факел
0 : 0
Сочи
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 59'
Факел
0
Сочи
0
минуты: 1' - 59'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
Сочи
3 : 3
Зенит-2
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
минуты: 1' - 70'
Сочи
3
Зенит-2
3
минуты: 1' - 70'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Сочи
2 : 2
Спартак-2
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 61'
Сочи
2
Спартак-2
2
минуты: 1' - 61'
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
14:00
Тамбов
1 : 1
Сочи
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 70'
Тамбов
1
Сочи
1
минуты: 1' - 70'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
20:00
Сочи
0 : 1
Оренбург
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 76'
Сочи
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 76'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
Сибирь
1 : 1
Сочи
5'
5'
5'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
минуты: 1' - 57'
Сибирь
1
Сочи
1
минуты: 1' - 57'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
Сочи
2 : 0
Тюмень
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
минуты: 73' - 90'
Сочи
2
Тюмень
0
минуты: 73' - 90'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:00
Сочи
1 : 2
Авангард
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 74'
Сочи
1
Авангард
2
минуты: 1' - 74'
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
16:00
Шинник
1 : 2
Сочи
62'
62'
62'
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
16:00
минуты: 1' - 74'
Шинник
1
Сочи
2
минуты: 1' - 74'
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
Сочи
2 : 2
Волгарь
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Волгарь
2
минуты: 1' - 90'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
Химки
0 : 1
Сочи
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 81'
Химки
0
Сочи
1
минуты: 1' - 81'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
Сочи
2 : 0
Томь
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 59'
Сочи
2
Томь
0
минуты: 1' - 59'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
Крылья Советов
2 : 0
Сочи
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
минуты: 81' - 90'
Крылья Советов
2
Сочи
0
минуты: 81' - 90'
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
13:00
Сочи
3 : 1
Нижний Новгород
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
13:00
минуты: 83' - 90'
Сочи
3
Нижний Новгород
1
минуты: 83' - 90'
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 2
Сочи
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
11:00
минуты: 74' - 90'
Луч
1
Сочи
2
минуты: 74' - 90'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
Сочи
2 : 2
Кубань
71'
71'
71'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
минуты: 59' - 90'
Сочи
2
Кубань
2
минуты: 59' - 90'
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