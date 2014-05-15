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Бенуа Ангбва
№4
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Анжи
0 : 1
Крылья Советов
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
был в запасе
Анжи
0
Крылья Советов
1
был в запасе
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
Краснодар
1 : 0
Анжи
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
был в запасе
Краснодар
1
Анжи
0
был в запасе
4.05.2014
4 мая 2014
вс
18:00
Анжи
3 : 0
Ахмат
4.05.2014
4 мая 2014
вс
18:00
был в запасе
Анжи
3
Ахмат
0
был в запасе
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
15:00
Ростов
1 : 1
Анжи
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
15:00
был в запасе
Ростов
1
Анжи
1
был в запасе
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
17:00
Анжи
1 : 2
Зенит
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
17:00
был в запасе
Анжи
1
Зенит
2
был в запасе
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
12:30
Локомотив
0 : 0
Анжи
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
12:30
был в запасе
Локомотив
0
Анжи
0
был в запасе
6.04.2014
6 апр. 2014
вс
15:00
Анжи
4 : 0
Динамо
6.04.2014
6 апр. 2014
вс
15:00
был в запасе
Анжи
4
Динамо
0
был в запасе
17.03.2014
17 марта 2014
пн
18:00
Спартак
2 : 2
Анжи
17.03.2014
17 марта 2014
пн
18:00
был в запасе
Спартак
2
Анжи
2
был в запасе
9.03.2014
9 марта 2014
вс
15:00
Анжи
1 : 0
Рубин
9.03.2014
9 марта 2014
вс
15:00
был в запасе
Анжи
1
Рубин
0
был в запасе
7.12.2013
7 дек. 2013
сб
15:00
Анжи
0 : 0
Кубань
7.12.2013
7 дек. 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
0
Кубань
0
минуты: 1' - 90'
2.12.2013
2 дек. 2013
пн
16:00
Анжи
0 : 2
Томь
2.12.2013
2 дек. 2013
пн
16:00
был в запасе
Анжи
0
Томь
2
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
13:00
Амкар
1 : 0
Анжи
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
13:00
был в запасе
Амкар
1
Анжи
0
был в запасе
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
19:25
Анжи
0 : 1
Урал
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
19:25
был в запасе
Анжи
0
Урал
1
был в запасе
28.10.2013
28 окт. 2013
пн
18:00
Кубань
2 : 0
Анжи
28.10.2013
28 окт. 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 46'
Кубань
2
Анжи
0
минуты: 1' - 46'
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
12:30
Анжи
0 : 1
Спартак
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
12:30
минуты: 1' - 90'
Анжи
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
17:00
Рубин
5 : 1
Анжи
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Рубин
5
Анжи
1
минуты: 1' - 46'
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
19:15
Анжи
2 : 2
Амкар
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
19:15
минуты: 1' - 81'
Анжи
2
Амкар
2
минуты: 1' - 81'
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
19:30
ЦСКА
0 : 0
Анжи
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
12:30
Волга
2 : 1
Анжи
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
12:30
минуты: 1' - 90'
Волга
2
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
14:45
Томь
2 : 2
Анжи
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
14:45
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Анжи
2
минуты: 1' - 90'
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