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Евгений Савин
№99
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
13:00
Оренбург
2 : 1
Тюмень
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
13:00
минуты: 46' - 68'
Оренбург
2
Тюмень
1
минуты: 46' - 68'
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
14:00
Тюмень
2 : 1
Волга
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
14:00
минуты: 89' - 90'
Тюмень
2
Волга
1
минуты: 89' - 90'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
90'
90'
90'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
90'
минуты: 85' - 90'
Балтика
1
Тюмень
1
минуты: 85' - 90'
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
17:30
Тюмень
0 : 1
Анжи
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
17:30
минуты: 73' - 90'
Тюмень
0
Анжи
1
минуты: 73' - 90'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
16:00
Шинник
2 : 0
Тюмень
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
16:00
минуты: 61' - 90'
Шинник
2
Тюмень
0
минуты: 61' - 90'
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
Тюмень
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 46'
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
14:00
Сахалин
0 : 0
Тюмень
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
14:00
минуты: 1' - 74'
Сахалин
0
Тюмень
0
минуты: 1' - 74'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
Тосно
1 : 0
Тюмень
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
11:00
Тюмень
1 : 2
Томь
39'
39'
39'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
11:00
39'
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Томь
2
минуты: 1' - 90'
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
18:00
Сокол
2 : 1
Тюмень
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
2
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
Тюмень
3 : 1
Химик
36'
41'
36'
41'
36'
41'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
36'
минуты: 1' - 77'
Тюмень
3
Химик
1
минуты: 1' - 77'
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:30
Тюмень
0 : 1
Луч
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:30
минуты: 64' - 90'
Тюмень
0
Луч
1
минуты: 64' - 90'