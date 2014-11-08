Евгений Савин
№99
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.11.2014 8 нояб. 2014 сб 13:00
Оренбург
2 : 1
Тюмень
8.11.2014 8 нояб. 2014 сб 13:00
минуты: 46' - 68'
Оренбург
2
Тюмень
1
минуты: 46' - 68'
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 14:00
Тюмень
2 : 1
Волга
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 14:00
минуты: 89' - 90'
Тюмень
2
Волга
1
минуты: 89' - 90'
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
90'
90'
90'
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
90'
минуты: 85' - 90'
Балтика
1
Тюмень
1
минуты: 85' - 90'
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 17:30
Тюмень
0 : 1
Анжи
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 17:30
минуты: 73' - 90'
Тюмень
0
Анжи
1
минуты: 73' - 90'
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 16:00
Шинник
2 : 0
Тюмень
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 16:00
минуты: 61' - 90'
Шинник
2
Тюмень
0
минуты: 61' - 90'
5.10.2014 5 окт. 2014 вс 14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
5.10.2014 5 окт. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 46'
Тюмень
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 46'
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 14:00
Сахалин
0 : 0
Тюмень
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 14:00
минуты: 1' - 74'
Сахалин
0
Тюмень
0
минуты: 1' - 74'
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 15:00
Тосно
1 : 0
Тюмень
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90'
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 11:00
Тюмень
1 : 2
Томь
39'
39'
39'
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 11:00
39'
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Томь
2
минуты: 1' - 90'
7.09.2014 7 сент. 2014 вс 18:00
Сокол
2 : 1
Тюмень
7.09.2014 7 сент. 2014 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
2
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 16:00
Тюмень
3 : 1
Химик
36'
41'
36'
41'
36'
41'
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 16:00
36'
минуты: 1' - 77'
Тюмень
3
Химик
1
минуты: 1' - 77'
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 15:30
Тюмень
0 : 1
Луч
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 15:30
минуты: 64' - 90'
Тюмень
0
Луч
1
минуты: 64' - 90'