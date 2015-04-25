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Александр Петухов
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
18:30
Сочи
0 : 4
Крылья Советов
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Крылья Советов
4
минуты: 1' - 90'
22.03.2015
22 марта 2015
вс
13:00
Сочи
0 : 1
Волга
81'
81'
81'
22.03.2015
22 марта 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Волга
1
минуты: 1' - 90'
14.03.2015
14 марта 2015
сб
17:00
Сочи
0 : 2
Анжи
36'
36'
36'
14.03.2015
14 марта 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Анжи
2
минуты: 1' - 90'
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
14:00
Шинник
2 : 1
Сочи
78'
78'
78'
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:00
Сочи
2 : 2
Сибирь
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:00
минуты: 1' - 76'
Сочи
2
Сибирь
2
минуты: 1' - 76'
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
Тюмень
0 : 0
Сочи
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
минуты: 1' - 85'
Тюмень
0
Сочи
0
минуты: 1' - 85'
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
13:00
Сочи
1 : 3
Тосно
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
13:00
минуты: 1' - 79'
Сочи
1
Тосно
3
минуты: 1' - 79'
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
16:00
Сокол
1 : 1
Сочи
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 87'
Сокол
1
Сочи
1
минуты: 1' - 87'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
Сочи
1 : 0
Химик
65'
65'
65'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Химик
0
минуты: 1' - 90'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
Сочи
0 : 2
Луч
24'
24'
24'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
минуты: 1' - 71'
Сочи
0
Луч
2
минуты: 1' - 71'
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
13:00
Крылья Советов
1 : 1
Сочи
60'
60'
60'
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
13:00
минуты: 1' - 76'
Крылья Советов
1
Сочи
1
минуты: 1' - 76'
30.09.2014
30 сент. 2014
вт
18:00
Сочи
1 : 0
Енисей
30.09.2014
30 сент. 2014
вт
18:00
минуты: 1' - 80'
Сочи
1
Енисей
0
минуты: 1' - 80'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
Сочи
0 : 1
Сахалин
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
минуты: 62' - 90'
Сочи
0
Сахалин
1
минуты: 62' - 90'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
14:00
Оренбург
2 : 1
Сочи
86'
86'
86'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
14:00
минуты: 77' - 90'
Оренбург
2
Сочи
1
минуты: 77' - 90'
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
15:00
Сочи
1 : 2
Волгарь
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 77'
Сочи
1
Волгарь
2
минуты: 1' - 77'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
15:00
Волга
0 : 0
Сочи
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Волга
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
14:00
Сочи
0 : 2
Балтика
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 70'
Сочи
0
Балтика
2
минуты: 1' - 70'
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
19:00
Анжи
5 : 1
Сочи
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 75'
Анжи
5
Сочи
1
минуты: 1' - 75'
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
12:00
Сочи
1 : 1
Шинник
11'
11'
11'
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
12:00
11'
минуты: 1' - 80'
Сочи
1
Шинник
1
минуты: 1' - 80'
27.07.2014
27 июля 2014
вс
13:00
Сибирь
0 : 0
Сочи
34'
34'
34'
27.07.2014
27 июля 2014
вс
13:00
минуты: 1' - 80'
Сибирь
0
Сочи
0
минуты: 1' - 80'
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