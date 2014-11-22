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Антон Козлов
№44
Полузащитник
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Команда
Сатурн
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2014/2015
2013/2014
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
14:00
Шинник
2 : 1
Сочи
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
14:00
был в запасе
Шинник
2
Сочи
1
был в запасе
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:00
Сочи
2 : 2
Сибирь
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:00
минуты: 90' - 90'
Сочи
2
Сибирь
2
минуты: 90' - 90'
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
Тюмень
0 : 0
Сочи
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
минуты: 90' - 90'
Тюмень
0
Сочи
0
минуты: 90' - 90'
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
13:00
Сочи
1 : 3
Тосно
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
13:00
минуты: 63' - 90'
Сочи
1
Тосно
3
минуты: 63' - 90'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
Сочи
1 : 0
Химик
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
был в запасе
Сочи
1
Химик
0
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
8:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Сочи
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
8:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
3
Сочи
1
был в запасе
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
Сочи
0 : 2
Луч
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
минуты: 75' - 90'
Сочи
0
Луч
2
минуты: 75' - 90'
30.09.2014
30 сент. 2014
вт
18:00
Сочи
1 : 0
Енисей
30.09.2014
30 сент. 2014
вт
18:00
был в запасе
Сочи
1
Енисей
0
был в запасе
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
15:00
Волга
0 : 0
Сочи
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
15:00
минуты: 46' - 90'
Волга
0
Сочи
0
минуты: 46' - 90'
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
19:00
Анжи
5 : 1
Сочи
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
19:00
минуты: 61' - 90'
Анжи
5
Сочи
1
минуты: 61' - 90'
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
12:00
Сочи
1 : 1
Шинник
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
12:00
минуты: 19' - 90'
Сочи
1
Шинник
1
минуты: 19' - 90'
27.07.2014
27 июля 2014
вс
13:00
Сибирь
0 : 0
Сочи
27.07.2014
27 июля 2014
вс
13:00
минуты: 68' - 90'
Сибирь
0
Сочи
0
минуты: 68' - 90'
19.07.2014
19 июля 2014
сб
15:00
Сочи
0 : 1
Тюмень
19.07.2014
19 июля 2014
сб
15:00
был в запасе
Сочи
0
Тюмень
1
был в запасе
12.07.2014
12 июля 2014
сб
16:00
Тосно
2 : 1
Сочи
12.07.2014
12 июля 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
6.07.2014
6 июля 2014
вс
12:00
Сочи
0 : 1
Томь
6.07.2014
6 июля 2014
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Томь
1
минуты: 1' - 90'