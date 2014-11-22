Антон Козлов
№44
Полузащитник
Подписаться
Команда
Сатурн
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 14:00
Шинник
2 : 1
Сочи
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 14:00
был в запасе
Шинник
2
Сочи
1
был в запасе
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 17:00
Сочи
2 : 2
Сибирь
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 17:00
минуты: 90' - 90'
Сочи
2
Сибирь
2
минуты: 90' - 90'
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 16:00
Тюмень
0 : 0
Сочи
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 16:00
минуты: 90' - 90'
Тюмень
0
Сочи
0
минуты: 90' - 90'
9.11.2014 9 нояб. 2014 вс 13:00
Сочи
1 : 3
Тосно
9.11.2014 9 нояб. 2014 вс 13:00
минуты: 63' - 90'
Сочи
1
Тосно
3
минуты: 63' - 90'
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 12:00
Сочи
1 : 0
Химик
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 12:00
был в запасе
Сочи
1
Химик
0
был в запасе
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 8:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Сочи
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 8:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
3
Сочи
1
был в запасе
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 12:00
Сочи
0 : 2
Луч
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 12:00
минуты: 75' - 90'
Сочи
0
Луч
2
минуты: 75' - 90'
30.09.2014 30 сент. 2014 вт 18:00
Сочи
1 : 0
Енисей
30.09.2014 30 сент. 2014 вт 18:00
был в запасе
Сочи
1
Енисей
0
был в запасе
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 15:00
Волга
0 : 0
Сочи
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 15:00
минуты: 46' - 90'
Волга
0
Сочи
0
минуты: 46' - 90'
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 19:00
Анжи
5 : 1
Сочи
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 19:00
минуты: 61' - 90'
Анжи
5
Сочи
1
минуты: 61' - 90'
3.08.2014 3 авг. 2014 вс 12:00
Сочи
1 : 1
Шинник
3.08.2014 3 авг. 2014 вс 12:00
минуты: 19' - 90'
Сочи
1
Шинник
1
минуты: 19' - 90'
27.07.2014 27 июля 2014 вс 13:00
Сибирь
0 : 0
Сочи
27.07.2014 27 июля 2014 вс 13:00
минуты: 68' - 90'
Сибирь
0
Сочи
0
минуты: 68' - 90'
19.07.2014 19 июля 2014 сб 15:00
Сочи
0 : 1
Тюмень
19.07.2014 19 июля 2014 сб 15:00
был в запасе
Сочи
0
Тюмень
1
был в запасе
12.07.2014 12 июля 2014 сб 16:00
Тосно
2 : 1
Сочи
12.07.2014 12 июля 2014 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
6.07.2014 6 июля 2014 вс 12:00
Сочи
0 : 1
Томь
6.07.2014 6 июля 2014 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Томь
1
минуты: 1' - 90'