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Дмитрий Зинович
№38
Защитник
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Команда
Торпедо
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
20.07.2015
20 июля 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сокол
20.07.2015
20 июля 2015
пн
12:00
минуты: 46' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сокол
2
минуты: 46' - 90'
15.07.2015
15 июля 2015
ср
19:00
Сокол
0 : 1
Луч
15.07.2015
15 июля 2015
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
0
Луч
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2015
11 июля 2015
сб
16:00
Тюмень
1 : 2
Сокол
58'
58'
58'
11.07.2015
11 июля 2015
сб
16:00
минуты: 1' - 62'
Тюмень
1
Сокол
2
минуты: 1' - 62'