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Сергей Бендзь
№26
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
4.03.2018
4 марта 2018
вс
14:00
Оренбург
1 : 0
Кубань
4.03.2018
4 марта 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Кубань
0
минуты: 1' - 90'
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:00
Кубань
1 : 0
Сибирь
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:00
был в запасе
Кубань
1
Сибирь
0
был в запасе
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
Шинник
0 : 0
Кубань
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
был в запасе
Шинник
0
Кубань
0
был в запасе
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
17:00
Кубань
1 : 1
Волгарь
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
17:00
был в запасе
Кубань
1
Волгарь
1
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
15:00
Химки
2 : 1
Кубань
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
15:00
был в запасе
Химки
2
Кубань
1
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
Кубань
2 : 1
Крылья Советов
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
был в запасе
Кубань
2
Крылья Советов
1
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Нижний Новгород
0 : 3
Кубань
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Нижний Новгород
0
Кубань
3
был в запасе
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
17:00
Кубань
0 : 0
Луч
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
17:00
был в запасе
Кубань
0
Луч
0
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
Авангард
0 : 1
Кубань
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
минуты: 89' - 90'
Авангард
0
Кубань
1
минуты: 89' - 90'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
Ротор
2 : 1
Кубань
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 82'
Ротор
2
Кубань
1
минуты: 1' - 82'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
Кубань
2 : 2
Факел
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
был в запасе
Кубань
2
Факел
2
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
Зенит-2
3 : 3
Кубань
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
был в запасе
Зенит-2
3
Кубань
3
был в запасе
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
20:00
Кубань
1 : 1
Енисей
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
20:00
был в запасе
Кубань
1
Енисей
1
был в запасе
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
18:00
Балтика
5 : 1
Кубань
51'
51'
51'
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
5
Кубань
1
минуты: 1' - 90'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
20:00
Кубань
2 : 3
Спартак-2
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
20:00
минуты: 1' - 64'
Кубань
2
Спартак-2
3
минуты: 1' - 64'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:00
Тамбов
2 : 1
Кубань
72'
72'
72'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 72'
Тамбов
2
Кубань
1
минуты: 1' - 72'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
20:00
Кубань
4 : 1
Оренбург
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
4
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
15:00
Сибирь
2 : 0
Кубань
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Кубань
0
минуты: 1' - 90'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
Сочи
2 : 2
Кубань
63'
63'
63'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Кубань
2
минуты: 1' - 90'
22.07.2017
22 июля 2017
сб
18:00
Волгарь
3 : 0
Кубань
45'
45'
45'
22.07.2017
22 июля 2017
сб
18:00
минуты: 33' - 90'
Волгарь
3
Кубань
0
минуты: 33' - 90'
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