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Василий Янотовский
№4
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
Авангард
1 : 5
СКА-Хабаровск
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Авангард
1
СКА-Хабаровск
5
минуты: 1' - 90'
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
14:00
Салют
2 : 4
СКА-Хабаровск
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Салют
2
СКА-Хабаровск
4
минуты: 1' - 90'
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Ротор
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
6:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
6:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:00
Мордовия
0 : 2
СКА-Хабаровск
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Краснодар
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Динамо
5 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 70'
Динамо
5
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 70'
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
17:30
Шинник
3 : 0
СКА-Хабаровск
51'
51'
51'
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сочи
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Сочи
1
был в запасе
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
11:00
минуты: 1' - 29'
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
минуты: 1' - 29'
3.09.2010
3 сент. 2010
пт
14:00
Иртыш
0 : 1
СКА-Хабаровск
83'
83'
83'
3.09.2010
3 сент. 2010
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Иртыш
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
16:00
Урал
1 : 0
СКА-Хабаровск
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
16:00
минуты: 1' - 51'
Урал
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 51'
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
КАМАЗ
40'
40'
40'
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
КАМАЗ
2
минуты: 1' - 90'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
18:30
Химки
0 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Химки
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
11:00
Луч
0 : 0
СКА-Хабаровск
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
11:00
минуты: 1' - 71'
Луч
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 71'