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Дмитрий Туменко
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
9.07.2010
9 июля 2010
пт
18:30
Динамо
0 : 1
Балтика
9.07.2010
9 июля 2010
пт
18:30
минуты: 72' - 90'
Динамо
0
Балтика
1
минуты: 72' - 90'
6.07.2010
6 июля 2010
вт
17:30
Сочи
0 : 0
Динамо
6.07.2010
6 июля 2010
вт
17:30
был в запасе
Сочи
0
Динамо
0
был в запасе
26.06.2010
26 июня 2010
сб
17:00
Динамо
0 : 2
Урал
26.06.2010
26 июня 2010
сб
17:00
минуты: 71' - 90'
Динамо
0
Урал
2
минуты: 71' - 90'
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
Динамо
2 : 1
Иртыш
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 46'
Динамо
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 46'
15.06.2010
15 июня 2010
вт
17:30
КАМАЗ
1 : 1
Динамо
15.06.2010
15 июня 2010
вт
17:30
минуты: 79' - 90'
КАМАЗ
1
Динамо
1
минуты: 79' - 90'
12.06.2010
12 июня 2010
сб
16:00
Волга
1 : 1
Динамо
12.06.2010
12 июня 2010
сб
16:00
минуты: 1' - 84'
Волга
1
Динамо
1
минуты: 1' - 84'
4.06.2010
4 июня 2010
пт
18:00
Динамо
1 : 1
Химки
4.06.2010
4 июня 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 69'
Динамо
1
Химки
1
минуты: 1' - 69'
1.06.2010
1 июня 2010
вт
18:00
Динамо
0 : 2
Кубань
1.06.2010
1 июня 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 79'
Динамо
0
Кубань
2
минуты: 1' - 79'
24.05.2010
24 мая 2010
пн
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Динамо
24.05.2010
24 мая 2010
пн
11:00
минуты: 1' - 71'
СКА-Хабаровск
0
Динамо
0
минуты: 1' - 71'
21.05.2010
21 мая 2010
пт
11:00
Луч
0 : 3
Динамо
3'
3'
3'
21.05.2010
21 мая 2010
пт
11:00
минуты: 1' - 69'
Луч
0
Динамо
3
минуты: 1' - 69'
13.05.2010
13 мая 2010
чт
18:00
Динамо
2 : 2
Салют
13.05.2010
13 мая 2010
чт
18:00
минуты: 89' - 90'
Динамо
2
Салют
2
минуты: 89' - 90'
10.05.2010
10 мая 2010
пн
17:30
Динамо
1 : 0
Авангард
10.05.2010
10 мая 2010
пн
17:30
минуты: 88' - 90'
Динамо
1
Авангард
0
минуты: 88' - 90'