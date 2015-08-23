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Антон Амельченко
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
19:00
Факел
2 : 0
Луч
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
19:00
был в запасе
Факел
2
Луч
0
был в запасе
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
17:00
Тюмень
1 : 2
Факел
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
17:00
был в запасе
Тюмень
1
Факел
2
был в запасе
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
19:00
Факел
0 : 1
Енисей
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
19:00
был в запасе
Факел
0
Енисей
1
был в запасе
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
20:00
Волгарь
2 : 1
Факел
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
20:00
был в запасе
Волгарь
2
Факел
1
был в запасе
27.07.2015
27 июля 2015
пн
19:00
Факел
3 : 1
Шинник
27.07.2015
27 июля 2015
пн
19:00
был в запасе
Факел
3
Шинник
1
был в запасе
20.07.2015
20 июля 2015
пн
17:00
Оренбург
1 : 0
Факел
20.07.2015
20 июля 2015
пн
17:00
был в запасе
Оренбург
1
Факел
0
был в запасе
15.07.2015
15 июля 2015
ср
19:00
Факел
1 : 3
Томь
15.07.2015
15 июля 2015
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Факел
1
Томь
3
минуты: 1' - 90'
11.07.2015
11 июля 2015
сб
14:00
Тосно
1 : 0
Факел
11.07.2015
11 июля 2015
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
1
Факел
0
минуты: 1' - 90'