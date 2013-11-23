Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Дмитрий Кириченко
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
Мордовия
4 : 2
Шинник
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
был в запасе
Мордовия
4
Шинник
2
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
Мордовия
1 : 0
СКА-Хабаровск
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
был в запасе
Мордовия
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
12:00
Енисей
2 : 4
Мордовия
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
12:00
был в запасе
Енисей
2
Мордовия
4
был в запасе
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
Мордовия
2 : 0
Сибирь
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
был в запасе
Мордовия
2
Сибирь
0
был в запасе
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
Сочи
0 : 3
Мордовия
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
минуты: 1' - 58'
Сочи
0
Мордовия
3
минуты: 1' - 58'
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
18:00
Арсенал
0 : 0
Мордовия
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
18:00
минуты: 65' - 90'
Арсенал
0
Мордовия
0
минуты: 65' - 90'
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
17:00
Мордовия
1 : 0
Торпедо
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
17:00
минуты: 87' - 90'
Мордовия
1
Торпедо
0
минуты: 87' - 90'
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
18:00
Ротор
1 : 1
Мордовия
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
18:00
минуты: 84' - 90'
Ротор
1
Мордовия
1
минуты: 84' - 90'
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
17:00
Мордовия
1 : 0
Салют
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
17:00
минуты: 64' - 90'
Мордовия
1
Салют
0
минуты: 64' - 90'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
8:00
Луч
1 : 1
Мордовия
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
8:00
минуты: 90' - 90'
Луч
1
Мордовия
1
минуты: 90' - 90'
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
Мордовия
1 : 0
Балтика
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
минуты: 46' - 83'
Мордовия
1
Балтика
0
минуты: 46' - 83'
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
17:00
Нефтехимик
0 : 1
Мордовия
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
17:00
был в запасе
Нефтехимик
0
Мордовия
1
был в запасе
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
17:00
Мордовия
3 : 0
Ангушт
88'
88'
88'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
17:00
88'
минуты: 67' - 90'
Мордовия
3
Ангушт
0
минуты: 67' - 90'
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
16:00
Уфа
3 : 0
Мордовия
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
16:00
минуты: 63' - 90'
Уфа
3
Мордовия
0
минуты: 63' - 90'
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
17:00
Мордовия
4 : 0
Химик
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
17:00
минуты: 63' - 90'
Мордовия
4
Химик
0
минуты: 63' - 90'
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
18:00
Шинник
3 : 0
Мордовия
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
18:00
минуты: 45' - 90'
Шинник
3
Мордовия
0
минуты: 45' - 90'