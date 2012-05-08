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Томаш Чижек
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
8.05.2012
8 мая 2012
вт
15:00
Сибирь
1 : 1
Торпедо
85'
85'
85'
8.05.2012
8 мая 2012
вт
15:00
минуты: 46' - 90'
Сибирь
1
Торпедо
1
минуты: 46' - 90'
3.05.2012
3 мая 2012
чт
16:00
Урал
1 : 1
Сибирь
3.05.2012
3 мая 2012
чт
16:00
минуты: 90' - 90'
Урал
1
Сибирь
1
минуты: 90' - 90'
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
15:00
Сибирь
0 : 0
Динамо
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
15:00
минуты: 61' - 90'
Сибирь
0
Динамо
0
минуты: 61' - 90'
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
17:00
Мордовия
0 : 2
Сибирь
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
17:00
минуты: 68' - 90'
Мордовия
0
Сибирь
2
минуты: 68' - 90'
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
14:45
Сибирь
1 : 1
Шинник
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
14:45
был в запасе
Сибирь
1
Шинник
1
был в запасе
4.04.2012
4 апр. 2012
ср
18:00
Торпедо
1 : 1
Сибирь
4.04.2012
4 апр. 2012
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
31.03.2012
31 марта 2012
сб
15:00
Сибирь
0 : 1
Урал
31.03.2012
31 марта 2012
сб
15:00
минуты: 82' - 90'
Сибирь
0
Урал
1
минуты: 82' - 90'
27.03.2012
27 марта 2012
вт
17:30
Динамо
1 : 0
Сибирь
27.03.2012
27 марта 2012
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
20.03.2012
20 марта 2012
вт
14:00
Сибирь
2 : 1
Мордовия
20.03.2012
20 марта 2012
вт
14:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
12:00
Сибирь
2 : 1
Химки
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
12:00
был в запасе
Сибирь
2
Химки
1
был в запасе
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
15:00
Сибирь
1 : 2
Факел
25'
25'
25'
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Факел
2
минуты: 1' - 90'
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:30
Черноморец
1 : 1
Сибирь
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:30
минуты: 85' - 90'
Черноморец
1
Сибирь
1
минуты: 85' - 90'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
15:00
Сибирь
0 : 0
Урал
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
15:00
минуты: 1' - 84'
Сибирь
0
Урал
0
минуты: 1' - 84'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
14:00
Сибирь
1 : 0
Оренбург
87'
87'
87'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
14:00
87'
минуты: 46' - 90'
Сибирь
1
Оренбург
0
минуты: 46' - 90'
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
17:30
Динамо
1 : 1
Сибирь
72'
72'
72'
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
17:30
минуты: 65' - 90'
Динамо
1
Сибирь
1
минуты: 65' - 90'
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
11:00
Луч
1 : 0
Сибирь
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
8:00
минуты: 57' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
минуты: 57' - 90'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
14:00
Сибирь
2 : 1
Торпедо
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
14:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
14:00
Енисей
1 : 1
Сибирь
51'
51'
51'
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
14:00
минуты: 1' - 89'
Енисей
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 89'
1.09.2011
1 сент. 2011
чт
17:00
Мордовия
1 : 0
Сибирь
1.09.2011
1 сент. 2011
чт
17:00
минуты: 1' - 82'
Мордовия
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 82'
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