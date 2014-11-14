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Роман Адамов
№21
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
лига европы плей-офф
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
2013/2014
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
Сибирь
2 : 1
Оренбург
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
был в запасе
Сибирь
2
Оренбург
1
был в запасе
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
17:00
Волгарь
2 : 0
Сибирь
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
17:00
минуты: 59' - 90'
Волгарь
2
Сибирь
0
минуты: 59' - 90'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
14:00
Сахалин
0 : 1
Сибирь
78'
78'
78'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Сахалин
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 57'
Тюмень
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 57'
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
15:00
Сибирь
2 : 1
Тосно
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
15:00
был в запасе
Сибирь
2
Тосно
1
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
13:00
Томь
1 : 1
Сибирь
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
13:00
минуты: 73' - 90'
Томь
1
Сибирь
1
минуты: 73' - 90'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
10:00
Сибирь
0 : 2
Сокол
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
10:00
минуты: 1' - 46'
Сибирь
0
Сокол
2
минуты: 1' - 46'
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
14:00
Химик
2 : 0
Сибирь
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 67'
Химик
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 67'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
14:00
Сибирь
2 : 2
СКА-Хабаровск
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 75'
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 75'
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
10:00
Луч
2 : 1
Сибирь
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:00
Сибирь
0 : 2
Крылья Советов
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
4.08.2014
4 авг. 2014
пн
14:00
Енисей
4 : 1
Сибирь
4.08.2014
4 авг. 2014
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
27.07.2014
27 июля 2014
вс
13:00
Сибирь
0 : 0
Сочи
27.07.2014
27 июля 2014
вс
13:00
минуты: 1' - 69'
Сибирь
0
Сочи
0
минуты: 1' - 69'
6.07.2014
6 июля 2014
вс
15:00
Волга
2 : 0
Сибирь
47'
47'
47'
6.07.2014
6 июля 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Волга
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'