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Андрей Иванов
№59
Защитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
8:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Спартак-Нальчик
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
8:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90'
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Зенит-2
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Зенит-2
0
минуты: 1' - 90'
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
8:00
СКА-Хабаровск
2 : 3
Динамо
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
8:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90'
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
13:00
Енисей
3 : 1
СКА-Хабаровск
89'
89'
89'
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
26.03.2017
26 марта 2017
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тюмень
26.03.2017
26 марта 2017
вс
7:00
минуты: 1' - 46'
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 46'
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:00
Шинник
1 : 0
СКА-Хабаровск
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
12.03.2017
12 марта 2017
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сокол
12.03.2017
12 марта 2017
вс
8:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сокол
1
минуты: 1' - 90'
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
9:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Сибирь
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
14:30
Спартак-2
2 : 0
СКА-Хабаровск
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
14:30
был в запасе
Спартак-2
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
9:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Луч
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
9:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Луч
1
минуты: 1' - 90'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
9:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:00
Динамо
3 : 2
СКА-Хабаровск
76'
76'
76'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:00
минуты: 46' - 90'
Динамо
3
СКА-Хабаровск
2
минуты: 46' - 90'
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Енисей
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
10:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Енисей
0
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
16:00
Тюмень
1 : 3
СКА-Хабаровск
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 90'
27.07.2016
27 июля 2016
ср
14:00
Сибирь
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.07.2016
27 июля 2016
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
23.07.2016
23 июля 2016
сб
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химки
23.07.2016
23 июля 2016
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Химки
1
минуты: 1' - 90'
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
Нефтехимик
0 : 0
СКА-Хабаровск
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
11.07.2016
11 июля 2016
пн
18:00
Тамбов
3 : 1
СКА-Хабаровск
11.07.2016
11 июля 2016
пн
18:00
минуты: 1' - 70'
Тамбов
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 70'