Вениамин Мандрыкин
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
6.11.2010 6 нояб. 2010 сб 14:00
Динамо
4 : 1
Сочи
6.11.2010 6 нояб. 2010 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
4
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2010 3 нояб. 2010 ср 17:30
Балтика
1 : 2
Динамо
3.11.2010 3 нояб. 2010 ср 17:30
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 15:00
Урал
3 : 3
Динамо
90'
90'
90'
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Урал
3
Динамо
3
минуты: 1' - 90'
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 13:00
Иртыш
1 : 4
Динамо
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Иртыш
1
Динамо
4
минуты: 1' - 90'
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 15:00
Динамо
4 : 0
КАМАЗ
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
4
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 17:30
Динамо
0 : 1
Волга
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 17:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Волга
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2010 6 окт. 2010 ср 18:00
Химки
2 : 2
Динамо
6.10.2010 6 окт. 2010 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
3.10.2010 3 окт. 2010 вс 17:30
Кубань
1 : 0
Динамо
3.10.2010 3 окт. 2010 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 17:30
Динамо
1 : 1
Луч
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 17:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Луч
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
Динамо
5 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
5
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 17:30
Салют
4 : 2
Динамо
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 17:30
был в запасе
Салют
4
Динамо
2
был в запасе
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 18:00
Динамо
0 : 1
Ротор
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 17:00
Мордовия
3 : 2
Динамо
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 17:00
был в запасе
Мордовия
3
Динамо
2
был в запасе
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 19:00
Динамо
4 : 3
Краснодар
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
4
Краснодар
3
минуты: 1' - 90'
2.08.2010 2 авг. 2010 пн 18:30
Динамо
0 : 1
Шинник
2.08.2010 2 авг. 2010 пн 18:30
был в запасе
Динамо
0
Шинник
1
был в запасе