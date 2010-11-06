Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Вениамин Мандрыкин
№16
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
Динамо
4 : 1
Сочи
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
4
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
17:30
Балтика
1 : 2
Динамо
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
Урал
3 : 3
Динамо
90'
90'
90'
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Урал
3
Динамо
3
минуты: 1' - 90'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
13:00
Иртыш
1 : 4
Динамо
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Иртыш
1
Динамо
4
минуты: 1' - 90'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:00
Динамо
4 : 0
КАМАЗ
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
4
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
Динамо
0 : 1
Волга
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Волга
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
18:00
Химки
2 : 2
Динамо
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
17:30
Кубань
1 : 0
Динамо
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:30
Динамо
1 : 1
Луч
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Луч
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Динамо
5 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
5
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
17:30
Салют
4 : 2
Динамо
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
17:30
был в запасе
Салют
4
Динамо
2
был в запасе
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:00
Динамо
0 : 1
Ротор
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
17:00
Мордовия
3 : 2
Динамо
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
17:00
был в запасе
Мордовия
3
Динамо
2
был в запасе
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
Динамо
4 : 3
Краснодар
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
4
Краснодар
3
минуты: 1' - 90'
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:30
Динамо
0 : 1
Шинник
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:30
был в запасе
Динамо
0
Шинник
1
был в запасе