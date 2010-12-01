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Ивица Крижанац
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
1.12.2010
1 дек. 2010
ср
21:00
Зенит
3 : 1
Андерлехт
1.12.2010
1 дек. 2010
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
3
Андерлехт
1
минуты: 1' - 90'
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
Хайдук
2 : 3
Зенит
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
минуты: 1' - 57'
Хайдук
2
Зенит
3
минуты: 1' - 57'
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Зенит
2 : 0
Хайдук
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
2
Хайдук
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
Зенит
4 : 2
АЕК
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
4
АЕК
2
минуты: 1' - 90'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
Андерлехт
1 : 3
Зенит
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 90' - 90'
Андерлехт
1
Зенит
3
минуты: 90' - 90'