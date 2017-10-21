Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Михаил Козлов
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Витебск
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2012/2013
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:00
Балтика
3 : 2
Сочи
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 46'
Балтика
3
Сочи
2
минуты: 1' - 46'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Сочи
2 : 2
Спартак-2
82'
82'
82'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 61' - 90'
Сочи
2
Спартак-2
2
минуты: 61' - 90'
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
14:00
Тамбов
1 : 1
Сочи
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 46' - 90'
Тамбов
1
Сочи
1
минуты: 46' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
20:00
Сочи
0 : 1
Оренбург
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
20:00
был в запасе
Сочи
0
Оренбург
1
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
Сибирь
1 : 1
Сочи
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
был в запасе
Сибирь
1
Сочи
1
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:00
Сочи
1 : 2
Авангард
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:00
минуты: 74' - 90'
Сочи
1
Авангард
2
минуты: 74' - 90'
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
16:00
Шинник
1 : 2
Сочи
90'
90'
90'
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
16:00
минуты: 70' - 90'
Шинник
1
Сочи
2
минуты: 70' - 90'
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
Сочи
2 : 2
Волгарь
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
минуты: 90' - 90'
Сочи
2
Волгарь
2
минуты: 90' - 90'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
Химки
0 : 1
Сочи
83'
83'
83'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
минуты: 81' - 90'
Химки
0
Сочи
1
минуты: 81' - 90'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
Сочи
2 : 0
Томь
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
был в запасе
Сочи
2
Томь
0
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
Крылья Советов
2 : 0
Сочи
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Сочи
0
был в запасе
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 2
Сочи
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
11:00
минуты: 67' - 90'
Луч
1
Сочи
2
минуты: 67' - 90'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
Сочи
2 : 2
Кубань
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
был в запасе
Сочи
2
Кубань
2
был в запасе
26.07.2017
26 июля 2017
ср
17:00
Сочи
0 : 3
Ротор
26.07.2017
26 июля 2017
ср
17:00
минуты: 81' - 90'
Сочи
0
Ротор
3
минуты: 81' - 90'
16.07.2017
16 июля 2017
вс
18:00
Зенит-2
0 : 1
Сочи
16.07.2017
16 июля 2017
вс
18:00
минуты: 77' - 90'
Зенит-2
0
Сочи
1
минуты: 77' - 90'
8.07.2017
8 июля 2017
сб
15:00
Сочи
2 : 1
Енисей
8.07.2017
8 июля 2017
сб
15:00
минуты: 77' - 90'
Сочи
2
Енисей
1
минуты: 77' - 90'