Михаил Козлов
№10
Полузащитник
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Команда
Витебск
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 16:00
Балтика
3 : 2
Сочи
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 16:00
минуты: 1' - 46'
Балтика
3
Сочи
2
минуты: 1' - 46'
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 14:00
Сочи
2 : 2
Спартак-2
82'
82'
82'
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 14:00
минуты: 61' - 90'
Сочи
2
Спартак-2
2
минуты: 61' - 90'
7.10.2017 7 окт. 2017 сб 14:00
Тамбов
1 : 1
Сочи
7.10.2017 7 окт. 2017 сб 14:00
минуты: 46' - 90'
Тамбов
1
Сочи
1
минуты: 46' - 90'
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 20:00
Сочи
0 : 1
Оренбург
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 20:00
был в запасе
Сочи
0
Оренбург
1
был в запасе
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 13:00
Сибирь
1 : 1
Сочи
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 13:00
был в запасе
Сибирь
1
Сочи
1
был в запасе
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 19:00
Сочи
1 : 2
Авангард
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 19:00
минуты: 74' - 90'
Сочи
1
Авангард
2
минуты: 74' - 90'
6.09.2017 6 сент. 2017 ср 16:00
Шинник
1 : 2
Сочи
90'
90'
90'
6.09.2017 6 сент. 2017 ср 16:00
минуты: 70' - 90'
Шинник
1
Сочи
2
минуты: 70' - 90'
2.09.2017 2 сент. 2017 сб 13:00
Сочи
2 : 2
Волгарь
2.09.2017 2 сент. 2017 сб 13:00
минуты: 90' - 90'
Сочи
2
Волгарь
2
минуты: 90' - 90'
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 15:00
Химки
0 : 1
Сочи
83'
83'
83'
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 15:00
минуты: 81' - 90'
Химки
0
Сочи
1
минуты: 81' - 90'
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 15:00
Сочи
2 : 0
Томь
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 15:00
был в запасе
Сочи
2
Томь
0
был в запасе
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 18:00
Крылья Советов
2 : 0
Сочи
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 18:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Сочи
0
был в запасе
5.08.2017 5 авг. 2017 сб 11:00
Луч
1 : 2
Сочи
5.08.2017 5 авг. 2017 сб 11:00
минуты: 67' - 90'
Луч
1
Сочи
2
минуты: 67' - 90'
30.07.2017 30 июля 2017 вс 16:00
Сочи
2 : 2
Кубань
30.07.2017 30 июля 2017 вс 16:00
был в запасе
Сочи
2
Кубань
2
был в запасе
26.07.2017 26 июля 2017 ср 17:00
Сочи
0 : 3
Ротор
26.07.2017 26 июля 2017 ср 17:00
минуты: 81' - 90'
Сочи
0
Ротор
3
минуты: 81' - 90'
16.07.2017 16 июля 2017 вс 18:00
Зенит-2
0 : 1
Сочи
16.07.2017 16 июля 2017 вс 18:00
минуты: 77' - 90'
Зенит-2
0
Сочи
1
минуты: 77' - 90'
8.07.2017 8 июля 2017 сб 15:00
Сочи
2 : 1
Енисей
8.07.2017 8 июля 2017 сб 15:00
минуты: 77' - 90'
Сочи
2
Енисей
1
минуты: 77' - 90'