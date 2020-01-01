Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Тони Кроос
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Реал
Гражданство
Германия
Дата рождения
4 янв. 1990 (30) лет
Рост
180
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Реал
23
3
5
1
0