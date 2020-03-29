Тони Кроос №8 Полузащитник Подписаться

Команда Реал

Возраст 31

Рост 180

Вес 78

Его мама выигрывала чемпионат ГДР по бадминтону. В инстаграме показывал, как играет против нее. Лукас Васкес потроллил в комментариях уровень игры Крооса: «Легко для твоей мамы».