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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Результаты
Суперкубок Германии
Германия
Сезон:
2020
Этап:
суперкубок германии
Результаты
Результаты,
Финал
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30.09.2020
30 сент. 2020
ср
21:30
Боруссия
2 : 3
Бавария
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
21:30
Боруссия
2
Бавария
3
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