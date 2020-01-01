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Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. первый дивизион
россия. фнл второй этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
55
Алексей Гладышев
А. Гладышев
Защ
27
2
0
0
0
0
28
Владислав Рыжков
В. Рыжков
Пол
29
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего
игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
0
нападающийов