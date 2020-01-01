Сердар Азмун
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
Зенит
Гражданство
Иран
Дата рождения
1 янв. 1995 (25) лет
Рост
186
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Зенит
19
10
7
3
0