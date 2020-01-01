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Лента
Матч-центр
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Сердар Азмун
№7
Нападающий
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Команда
Зенит
Гражданство
Иран
Дата рождения
1 янв. 1995 (25) лет
Рост
186
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Зенит
19
10
7
3
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