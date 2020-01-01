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Руслан Камболов
№88
Полузащитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 янв. 1990 (30) лет
Рост
182
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
лига чемпионов квалификация
россия. кубок
лига европы квалификация
россия. фнл
россия. фнл второй этап
Сезон:
2019/2020
2015/2016
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Краснодар
2
0
0
0
0