Руслан Камболов
№88
Полузащитник
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Команда
Краснодар
Возраст
31
Рост
182
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
6 самых нелепых фолов на пенальти в сезоне РПЛ
#РПЛ
19 октября 2019, 16:14