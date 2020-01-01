Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Рауль Альбиоль
№33
Защитник
Подписаться
Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
4 сент. 1985 (34) года
Рост
190
Вес
82
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
отбор че-2020
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
лига чемпионов
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Вильярреал
24
1
0
8
0