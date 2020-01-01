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Матч-центр
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Клаудио Писарро
№14
Нападающий
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Команда
Вердер
Гражданство
Перу
Дата рождения
3 окт. 1978 (41) год
Рост
184
Вес
84
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
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