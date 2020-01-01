Клаудио Писарро
№14
Нападающий
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Команда
Вердер
Гражданство
Перу
Дата рождения
3 окт. 1978 (41) год
Рост
184
Вес
84
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
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Вердер
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