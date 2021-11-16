Киргизия

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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
Валерий Кичин В. Кичин 		Защ 29 1 2 0 1 0
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Результаты
16.11.2021 16 нояб. 2021 вт 19:00
Бахрейн
4 : 2
Киргизия
16.11.2021 16 нояб. 2021 вт 19:00
Январь
Бахрейн
4
Киргизия
2
Товарищеские матчи. Сборные , Январь
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