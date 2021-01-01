Кот-д'Ивуар
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Кот-д'Ивуар
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Мишель Дюссье
М. Дюссье
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Судья из Ганы заменил судью с ковидом, но сам упал в обморок за десять минут до конца игры
#Кубок африканских наций
30 марта, 22:35