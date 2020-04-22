Коста-Рика
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Бывший тренер Коста-Рики два года работает на апельсиновой плантации – так он отдыхает после провала на ЧМ-2018
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#Оскар Рамирес
22 апреля 2020, 11:03
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