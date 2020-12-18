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Отец Роналду – трагедия: война в Африке, алкоголизм и ранняя смерть. Сын не понимал его: «Я хотел другого папу»
#Криштиану Роналду
18 декабря 2020, 15:00